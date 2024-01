Ferie 2024 w Zielonej Górze na sportowo. Najciekawsze propozycje aktywnego wypoczynku w Zielonej Górze i okolicy dla dzieci!

Choć w tym roku w województwie lubuskim na zimowy wypoczynek uczniowie będą musieli poczekać najdłużej, bo przypadają w ostatnim możliwym terminie – od 12 do 25 lutego, to zapowiadają się ciekawie.

Ferie w województwie lubuskim nadchodzą wielkimi krokami. Dzieci odliczają dni, a rodzicie zastanawiają się jak ten czas ciekawie z dzieckiem spędzić. A może aktywnie? Przygotowaliśmy propozycje półkolonii, które gwarantują sportowe emocje i wyrabiają dobre nawyki. Sprawdź, może Twoja pociecha będzie zainteresowana!

W tym roku w województwie lubuskim na zimowy wypoczynek uczniowie będą musieli poczekać najdłużej, bo przypadają w ostatnim możliwym terminie – od 12 do 25 lutego.

MOSiR Zielona Góra

Zielonogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje w tym roku dwa turnusy półkolonii w okresie ferii zimowych. Pierwszy od 12.02 do 16.02, a kolejny od 19.02 do 23.02. Plan zapowiada zajęcia od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00. Dzieci w wieku 7-11 lat będzie czekał aktywny tydzień sportowych wyzwań. Każdego dnia przewidziane są min. 4 godziny zajęć sportowych na basenie, hali sportowej czy na stadionie. Dzieci powinny być ubrane na sportowo, posiadać wygodne zmienne obuwie sportowe oraz w dni, w które jest zaplanowane wyjście na basen: strój kąpielowy, ręcznik i klapki. Koszt tygodniowego turnusu: 400 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń.

WOSiR Drzonków

Ta propozycja to również dwa turnusy sportowych wyzwań - od 12 do 16 lutego i od 19 do 23 lutego dla dzieci w wieku 7-11 lat. Organizatorzy i doświadczeni animatorzy przygotowali różnorodne zajęcia, podczas których nie będzie można narzekać na nudę. W programie przewidziano treningi na krytym basenie, tenis, strzelanie, jazdę konną, szermierkę, grotę solną i wiele ciekawych konkursów m.in. mam talent czy turniej strzelecki. Półkolonie będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Koszt tygodniowego turnusu bez transportu: 500 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Półkolonia piłkarska Akademii Falubaz w Zielonej Górze

To propozycja idealna dla wszystkich tych, którzy ferie zimowe chcą spędzić aktywnie – dla chłopców i dziewczynek w wieku 6 – 14 lat. W programie półkolonii między innymi treningi piłkarskie dostosowane do poziomu zawodników, nauka techniki oraz turnieje i mecze. Organizatorzy zapewniają, że podczas turnusu dziecko udoskonali umiejętności piłkarskie, zintegruje się z rówieśnikami i zdobędzie wiele nowych znajomości. Sportowe wyzwania to przeżycia i emocje a treningi wyrabiają nawyk dbania o własną kondycję fizyczną i zdrowie. Turnus potrwa od 12 do 16 lutego, a zajęcia od 8:00 do 16:00. Koszt to 599 zł.

Tenis i gotowanie w Przytoku

Ta propozycja, choć też pozostaje w sportowym ruchu wyróżnia się programem spośród pozostałych. Przytok Tennis Club organizuje w tym roku ferie nie tylko z tenisem, ale dodatkowo z nauką gotowania. Zajęcia będą w godzinach 8 –16. Dzieci rozpoczną dzień od gier, zabaw i nauki na korcie a następnie przeniosą się do studia kulinarnego Look&Cook i będą brały udział w codziennych warsztatach. W planie są m.in. racuszki z kurczaka z warzywami czy muffiny czekoladowe. Turnusy będą się odbywać w dniach 12-16 lutego i 19-23 lutego. Koszt to 900 zł za pakiet tenisowo-kulinarny, a 450zł tylko za pakiet kulinarny.

