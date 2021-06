Ustalono kierującą, która prawie potrąciła mężczyznę z dzieckiem na pasach w Krośnie Odrzańskim. Ile jej grozi?

Policjanci z Krosna Odrzańskiego prowadzą czynności w związku ze zgłoszeniem mieszkańca miasta, dotyczącym niebezpiecznej sytuacji, do której doszło 9 czerwca, po godzinie 18 na ulicy Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim.

- Nad sprawą pracowali policjanci krośnieńskiej komendy, którzy analizowali zabezpieczone zapisy z kamer, w tym z monitoringu miejskiego, a także prowadzili ustalenia, które pozwoliły im na dotarcie do osoby, której postawiono zarzut spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym w związku z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu - informuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, podkom. Justyna Kulka. - To 25-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego, która podczas przesłuchania przyznała się do zarzucanego czynu, jednocześnie wyrażając skruchę.