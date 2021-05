Ustanowienie sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej wybiegało poza ramy uroczystości religijnej

Wybrzmiały ostatnie dźwięki, wierni i notable opuścili kościół, zapadła cisza. Zostały jeszcze przez chwile dwie starsze panie. - To dla mnie było ogromne wzruszenie – mówi Wanda Kozłowska, zerkając co chwile na obraz Matki Bożej Klewańskiej. – Bo ja wierzę, wiem, że Ona na to zasłużyła. Klewań opuszczałam jako dziecko, ale wszystko pamiętam. Pamiętam, jak w czasie rzezi wołyńskiej my, dzieci, chowałyśmy się na galerii, a dorośli czuwali na dole, pamiętam drogę na zachód, pamiętam, jak ludzie się bali, a jednak wierzyli w jej opiekę.

Przeszłość omodlona

Przed kościołem z kolei przystanęła starsza pani, która w świątyni jakby zginęła w tłumie purpuratów, generałów, urzędników rządowych i samorządowych.

- Oczywiście, że to wydarzenie jest wzruszające – kiwa dyskretnie głową księżna Barbara Czartoryska. – Po pierwsze ze względu na cofnięcie się w czasie. To przypomnienie, że obraz został przez moich przodków ufundowany, do kościoła przez nich zbudowanego, przez nich omodlonego. Drugi powód to pamięć wysiedlenia, tak bliskie też memu sercu. Trzeci wątek to fakt, że tradycja Klewania trwa tutaj, że potomkowie wysiedlonych kultywują tradycję łączności kulturowej Kresów z tymi ziemiami. Wreszcie czwarty powód wzruszenia… To dwa słowa pana generała o wojsku służącym pod sztandarem Matki Bożej. Nie spodziewałam się, że jeszcze kiedyś coś takiego usłyszę…