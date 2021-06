Uwaga! Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem. Powalone drzewa, pozalewane ronda i piwnice. Strażacy mają ręce pełne roboty. Jest ostrzeżenie IMGW

NOWE PLUS Jedni spędzają weekend na kajakach, inni na grillach, ale można i… sprzątając las!

To niesamowite, ale są młodzi ludzie, są rodzice, którzy zamiast spędzać czas na działkach, na plażach czy przed telewizorem, wolą w sobotę ruszyć w las, posprzątać to co niechlujni turyści w nich pozostawili.