W Cigacicach, Siedlisku i Głogowie nad Odrą powstawały filmy dokumentalne. Będzie można je zobaczyć w Zielonej Górze na festiwalu

Czternastoletni Rayan Benharzallah przypadkowo natknął się na wiadomość o warsztatach i postanowił dołączyć z ciekawości.

– Uczyłem się cierpliwości do montowania filmów, bo to nie jest takie łatwe. Nie wystarczy tylko nagrać jakieś ujęcie. Tylko dwa procent nadaje się do montażu, reszta okazuje się zbędna. Zdobyłem wiedzę dla siebie – opowiada uczestnik warsztatów.