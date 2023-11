Kulturalna połowa listopada zaskakuje nas obfitością wydarzeń. Folklor, big band, Nahorny Trio, Jazzujace Muzeum, Brass Riders, młode wino

KARGOWA

W sobotę (18.11) o godz. 18, w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, w ramach III edycji cyklu „Chopin w podróży” odbędzie się koncert zespołu „Włodzimierz Nahorny Trio” w składzie: Włodzimierz Nahorny (fortepian), Mariusz Bogdanowicz (kontrabas) oraz Piotr Biskupski (perkusja). Koncert jest okazją posłuchania wybitnego i utytułowanego muzyka jazzowego. To klarnecista, saksofonista, flecista, pianista, kompozytor, aranżer, lider kilku zespołów kameralnych. Występował także z Andrzejem Kurylewiczem i Wandą Warską. Całość słowem okrasi Jan Popis. Wstęp wolny na podstawie wejściówek (ilość ograniczona), które należy wcześniej odebrać z GCK.

NOWA SÓL

ŚWIEBODZIN

MIĘDZYRZECZ

We wtorek (11.11) o godz. 17 w Bibliotece Publicznej w Międzyrzeczu, odbędzie się spotkanie z podróżnikiem. Bohaterem wieczoru będzie Krzysztof Lewicki – podróżnik zimowy, instruktor survivalu, grafik komputerowy, autor artykułów do największych magazynów podróżniczych w Polsce. Za pionierską ekspedycję zimową na rowerze tandemie z narzeczoną oraz psem, z Polski na Przylądek Północny i z powrotem oraz kilkumiesięczne życie z Saamami zostali nominowani do „Podróży roku” National Geographic. Podróżnik wędrował w stylu traperskim, skromnym odzieniu z ciężkim plecakiem pełnym prowiantu i ograniczonym sprzętem, także aby sprawdzić, czy człowiek jest w stanie przetrwać trzy tygodnie w lesie bez profesjonalnego sprzętu w najtrudniejszym okresie wczesnej zimy. Wstęp wolny.