W Gorzowie ma powstać pumptrack. Raj dla młodych będzie w parku 750-lecia

Czym właściwie jest pumptrack? To miejsce rekreacji dla rowerzystów, deskorolkarzy, rolkarzy czy osób na hulajnogach. - Tor pumptrack składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach” – czytamy w dokumentach przetargowych. Miasto szuka już firmy, która stworzy takie miejsce. Oferty zamierza otworzyć w najbliższy poniedziałek (26 lutego).

Co ciekawe, pumptrack to pomysł gorzowianki, którą chyba każdy młody człowiek chciałby mieć za babcię. Jolanta Szurkało, bo o niej mowa, zgłosiła pumptrack do budżetu obywatelskiego 2022, z myślą m.in. o swoich wnukach. Projekt do tej pory jednak nie powstał, bo przeciwko jego budowie zbyt blisko bloku stojącego na skraju parku zaprotestowali mieszkańcy. Ostatecznie pumptrack ma powstać w głębi parku 750-lecia. Gorzowscy urzędnicy chcą, by powstał on w 119 dni, czyli w niecałe cztery miesiące.