W Gorzowie mamy najdroższy bar orientalny? Znany Youtuber wystawił fatalną recenzję tej knajpie!

Kebson jest znanym Youtuberem, testerem smaków. Jeździ od kilku lat po całej Polsce i próbuje nie tylko kebabów, a rozmaitych dań. Jego filmiki cieszą się w sieci ogromną popularnością. Ostatnio zawitał do Gorzowa. Skosztował u nas m.in. bułek z pieczarkami i krokietów z baru U Bartosza. Miejsca te - uogólniając - ocenił na plus. Na koniec swojej wizyty w naszym mieście postanowił odwiedzić jeszcze jeden lokal i... nie pozostawił na nim suchej nitki!

Na zamówione danie czekał około 10 minut, co oczywiście ocenia na plus. Zaznaczył przy tym, że w lokalu świeciło pustkami, co dało mu już do myślenia. Dodał, że w innych lokalach w pobliżu tej lokalizacji była kolejka gości. Tu było natomiast zupełnie inaczej.

Obyło się bez rewolucji żołądkowych

- To, co dostałem, to śmiech na sali. Jedynym plusem było to, że było to ciepłe, a ja byłem głodny, więc i tak zjadłem całość - opowiada na wideo Kebson.

Jak relacjonuje, podano mu szarociemne mięso, które było bez smaku. - A kaczka powinna być bardziej czerwona. Czuć, że to nie pierwszej świeżości - wyjaśnia Youtuber.