W piłkarskiej III lidze nasze zespoły grały ze zmiennym szczęściem

Zwycięstwo Stilonu nad Ślęzą

Punkt Warty, choć było blisko pełnej puli

AstroEnergy Warta Gorzów mogła być drugą w ostatnich tygodniach lubuską drużyną, która pokonała Górnika Polkowice. Podopieczni trenera Mateusza Konefała prowadzili bowiem na wyjeździe od 60 minuty po golu Maksymiliana Hrabskiego. Gospodarzom udało się jednak doprowadzić do remisu w samej końcówce spotkania. W czwartej minucie doliczonego czasu gry dokonał tego Maciej Bancewicz. Dzięki tej bramce Górnik zachował punkt, a Warciarze z niedosytem wrócili do Gorzowa.

Katastrofa w Zielonej Górze

Lechia Zielona Góra jest tej wiosny mocno nierównym zespołem – całkiem dobre występy przeplata niezwykle słabymi. Mecz z tej drugiej kategorii przytrafił się zielonogórzanom w starciu z walczącą o utrzymanie Unią Turza Śląska. Co prawda Lechiści prowadzili od 16 minuty po golu Rafała Figiela, ale goście jeszcze przed przerwą doszli do głosu i aż trzy razy trafili do siatki. Po przerwie nie było wcale lepiej, choć w 52 minucie Sebastian Górski strzelił gola kontaktowego, dając zielonogórskim kibicom cień nadziei. Ekipa ze Śląska szybko ją jednak rozwiała wywożąc ostatecznie z Winnego Grodu zwycięstwo 6:3.