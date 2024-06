W Żaganiu byli wojskowi spotkali się z byłym premierem Włodzierzem Cimoszewiczem. Rozmawiali o naszym bezpieczeństwie

Spotkanie z generałami

Zebrani pytali W. Cimoszewicza między innymi o strefę buforową, którą rząd zamierza wprowadzić w rejonie przy granicy z Białorusią. Były premier krytykował te zamiary, wskazując, że strefa buforowa była już wprowadzona przez rząd PiS. Podkreślał, że sam jest mieszkańcem powiatu hajnowieckiego. - To dla ludzi bardzo uciążliwe - opowiadał. - Problemem staje się nawet wyjazd na zakupy, gdzie w jedną stronę żołnierze sprawdzają dokumenty i samochód, potem po raz drugi, przy powrocie z zakupów. Zaznaczył, że za rządów PiS było tak, aby nikt nie obserwował tego, co się dzieje na granicy, zaś proponowane rekompensaty nie wystarczą.

Granica Unii Europejskiej

Kacper Dziurawiec, reprezentujący Młodzieżową Radę Miasta Żagań pytał możliwość powstania armii europejskiej. Były eurodeputowany odpowiedział, że to mało prawdopodobne. - To zależy między inny od wyników wyborów w USA - odpwowiedział W. Cimoszewicz. - Jeśli w ich wyniku USA wycofałyby się z NATO, to powstanie wspólnej, europejskiej armii stałoby się szybko koniecznością.