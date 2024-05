W Żaganiu maturzyści pisali egzamin z języka angielskiego. Jak im poszło?

Jeśli chodzi o matematykę, to dla mechatroników była "bułka z masłem". Bardziej obawiali się języka polskiego. - Przed maturą znalazłem informację, że w tym roku przypada stulecie "Przedwiośnia" Żeromskiego, więc szybko przeczytałem lekturę - zaznaczył Marcin Kłos. - I to bardzo mi się przydało, bo właśnie "Przedwiośnie" było na maturze.

Paweł Irisik i Marcin Kłos wyszli z matury z języka angielskiego po ok. 90 minutach. Nie byli pierwszymi, bo przed szkołą zebrała się spora grupa ludzi. - Angielski był najłatwiejszy - powiedzieli po egzaminie. - Nie było konieczności zarywania nocek. Wystarczyła wiedza przyswojona w ciągu 4 lat nauki.

Co nas jeszcze czeka na maturach?

Egzaminy ustne będą trwały od 11 do 25 maja 2024 roku (z wyjątkiem weekendu). Obowiązkowo należy przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny). Obowiązkowe jest podejście do minimum czterech egzaminów pisemnych. Trzy na poziomie podstawowym (z języka polskiego, matematyki oraz nowożytnego języka obcego) oraz jeden na poziomie rozszerzonym.