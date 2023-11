"Wąsik". To najbardziej gwiazdorski spektakl Gorzowskich Spotkań Teatralnych

Spektakl „Wąsik” pojawił się w programie Gorzowskich Spotkań Teatralnych nieprzypadkowo. Tego przedstawienia domagała się gorzowska publiczność. I jeśli spojrzeć na obsadę, nie ma się co dziwić. Jan Jankowski, Bartosz Obuchowicz, Jarosław Boberek, Michał Koterski, Milena Staszuk – w obsadzie sztuki wprost roi się od znanych nazwisk. „Wąsik” będzie najbardziej gwiazdorskim spektaklem w trwających właśnie 39. Gorzowskich Spotkań Teatralnych. Same spotkania zmierzają już do finiszu. Czwartkowe przedstawienie będzie już przedostatnim w trakcie tegorocznego święta teatru. Zakończy się ono w piątek monodramem z udziałem Anny Seniuk.

Sztuka "Wąsik" zostanie zaprezentowana w czwartek 16 listopada o 19.00.

WĄSIK

Impresariat Artystyczny ODEON (Szczecin)

reżyseria: Jan Jankowski

występują: Milena Staszuk, Jan Jankowski, Bartosz Obuchowicz, Jarosław Boberek, Michał Koterski

czas spektaklu: 110 minut

