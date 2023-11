Zielonogórzanka przedstawi ojcu narzeczonego w… Gorzowie

To już wieloletnia tradycja, że na Gorzowskie Spotkania Teatralne przyjeżdżają aktorzy z Lubuskiego teatru w Zielonej Górze. Nie inaczej będzie i tym razem. Zielonogórzanie wystąpią w Gorzowie w środę 15 listopada o 19.00. Zaprezentują sztukę „Przedstawię ci tatę”.

- To inteligentna, dynamiczna komedia omyłek. W zabawny sposób pokazuje tematykę związaną z relacjami międzyludzkimi. Stawia pytanie o naturę kłamstwa, o to czy próbując oszukać innych, nie oszukujemy tak naprawdę samych siebie? W przedstawieniu poznajemy bohaterów, którzy mogliby być naszymi sąsiadami, a ich perypetie w równej mierze bawią, co skłaniają do refleksji. Życie przeniesione na teatralną scenę zyskuje nie tylko głębi, ale też humoru – czytamy w opisie sztuki zielonogórskiego teatru.