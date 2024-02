We wtorek całkowita blokada drogi S3 na odcinku Zielona Góra Północ - Świebodzin Południe. Rolnicy zapowiadają protest do 20 marca

Protestujący zamierzają wykorzystać 100 ciągników rolniczych. Utrudnienia na S3

W Urzędzie Miejskim w Sulechowie odbyło się spotkanie władz samorządowych, przedstawicieli policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Zielonej Górze oraz organizatorów zgromadzenia w związku z planowanym protestem rolników. Spotkanie miało na celu ustalenie szczegółów i minimalizację potencjalnych utrudnień w ruchu drogowym.

Zgodnie z zapowiedzią Rafała Nieżurbidy, organizatora protestu, akcja ma rozpocząć się we wtorek, 20 lutego br,, w godzinach od 10.00 -16.00 lub 18.00. Rolnicy nie planują blokować wszystkich dróg wyjazdowych i wjazdowych do Sulechowa, pozostawiając dostęp przez ronda, wiadukt i tradycyjne trasy w kierunku Zielonej Góry i Świebodzina. Odcinek drogi od ronda przy skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej z drogą krajową nr 32 do ronda przy skrzyżowaniu ulic Zielonogórskiej i Cigacickiej będzie miejscem protestu.

Protestujący zamierzają wykorzystać 100 ciągników rolniczych, a także dołączą do nich kierowcy samochodów osobowych oraz piesi.

Protest rolników w Sulechowie jest częścią ogólnopolskich działań, które wyrażają sprzeciw wobec wprowadzanych regulacji, takich jak Zielony Ład oraz napływu towarów z Ukrainy. Rolnicy obawiają się, że nowe przepisy mogą prowadzić do wzrostu kosztów produkcji i obniżenia dochodów. W ramach ogólnopolskiego protestu odbędą się również inne akcje rolników w różnych regionach Polski.