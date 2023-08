Weekend i nuda? Nie u nas! W Lubuskiem mnóstwo się dzieje! Dni Sławy, Wieczory u Luteranów, Wolna Grupa Bukowina, Noc Kabaretowa

ŁAGÓW

BOBOWICKO

W niedzielę 6 sierpnia w Bobowicku, odbędzie się II etap wojewódzki „Bitwy Regionów”. O udział w finale kulinarnego konkursu powalczy sześć lokalnych kół Gospodyń Wiejskich. „Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. „Bitwa Regionów” dowodzi, że polska kuchnia jest nie tylko smaczna i niezwykle różnorodna. Konkurs jest organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

ŻARY

ŻAGAŃ

W sobotę (5.08) w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury, zagoszczą artyści tegorocznego Festiwalu „Muzyka w Raju”. O godz. 18 wystąpi Orkiestra Kore, Joanna Boślak-Górniok (klawesyn) w programie „Gdy barok zamieniał się w klasycyzm”, zaś o 20 – wystąpi Jesenka Balic Zunic (skrzypce). Z kolei w niedzielę (6.08) o godz. 18, zagra zespół średniowiecznych fletów prostych „Consort Fowr - Alors on danse” w składzie: Corina Marti, Fiona Kizzie Lee, Ann Allen i António Godinho, w programie „Średniowieczne tańce I muzyka taneczna”. Muzycy tego zespołu są znani z odtwarzania i zastosowania dawnych technik wykonawczych charakteryzujących się stosowaniem m.in. licznych ornamentów w celu osiągania ekspresji właściwej muzyce wokalnej. O 19.30 zagra Elena Andreyev (wiolonczela), która zaprezentuje utwory J.S. Bacha na wiolonczelę solo. Wstęp płatny.

SŁAWA

GORZÓW WIELKOPOLSKI

W niedzielę (6.08) o 19, na scenie na Starym Rynku obok katedry, z cyklu Dobry Wieczór Gorzów, zagra i zaśpiewa „Wolna Grupa Bukowina” to legendarna grupa muzyczna z nurtu poezji śpiewanej. Formację założył Wojciech Bellon, na początku lat 70. ubiegłego wieku, a zespół zadebiutował w 1971 r. na IV. Ogólnopolskiej Studenckiej Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Piosenką Bellona „Ponidzie” młodzi artyści wyśpiewali jedną z głównych nagród. W zespole występowało, także gościnnie, wielu znanych polskich wykonawców i muzyków np. Elżbieta Adamiak, a trzon zespołu stanowili: nieżyjący już Wojciech Bellon - twórca tekstów większości piosenek, Grażyna Kulawik, Wojciech Jarociński i Wacław Juszczyszyn. Poza sporym dorobkiem fonograficznym zespół ma na swoim koncie wielokrotnie nagradzane występy na polskich festiwalach, w tym na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Brał ponadto udział w studenckich festiwalach FAMA w Świnoujściu oraz dwukrotnie na Przystanku Woodstock. Reaktywacja zespołu nastąpiła w 1992 roku. W latach 1995–1996 grupa ponownie pojawiła się na festiwalu opolskim w koncertach pt. „Kraina Łagodności”. Bukowina słynie choćby z takich piosenek jak: „Bez słów (Chodzą ulicami ludzie)”, „Majster bieda”, „Pejzaże harasymowiczowskie”, „Rzeka” czy „Sielanka o domu”. Wstęp wolny.

Skąd są Polacy?

W czwartek (3.08) o godz. 18 w Klubie Kultury „Jedynka” odbędzie się spotkanie z Tomaszem J. Kosińskim pt. „Misja Wedukacja, czyli skąd się wzięli Polacy”. Kosiński to znawca dawnej Słowiańszczyzny, autor m. in. „Rodowodu Słowian”, „Wiary Słowian”, „Bogów Słowian” „Życia erotycznego Słowian” czy „Słowiańskich tajemnic”. W swojej najnowszej książce stara się wyjaśnić kto wzniósł tzw. kujawskie piramidy, czyli kamienne grobowce mające 5500 lat, a więc starsze od egipskich piramid i angielskiego kręgu kultowego w Stonehenge, a także co produkowali, sprzedawali i jedli dawni Słowianie oraz dlaczego Słowianie nie mogli być niewolnikami u Rzymian. Najdawniejsze dzieje ziem polskich, a także losy Słowian, zwłaszcza z czasów przed przyjęciem chrześcijaństwa, kryją wiele tajemnic. Pojawia się także mnóstwo teorii i hipotez dotyczących pochodzenia poszczególnych ludów. O tym, będzie się właśnie dyskutować podczas tego spotkania. Wstęp wolny.