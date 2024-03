Wilki w Lubuskiem nadal sprawiają problemy. Kilkanaście wilków grasuje w gminie Maszewo. Gmina chce przepłoszyć zwierzęta

W zeszłym roku zaczęło się to zmieniać. W Kostrzynie nad Odrą wilki zagryzły owce, w Trzebiczach drapieżnika przyłapano, gdy niósł głowę psa w pysku, w Świniarach wilk mieszkał w psiej budzie. W gminie Maszewo doszło do kilku ataków. W Trzebiechowie wilk porwał małego psa sprzed domu.

Problem z wilkami nie zniknął

Gmina chce zorganizować płoszenie wilków

Wilk nie zagraża człowiekowi

– To raczej one uciekają na widok człowieka. Jeśli już wilki obserwują ludzi, to tylko dlatego, że z natury są ciekawskie. Poobserwują i wrócą do lasu. Mieszkańcy nie powinni panikować. Jeśli wilk wszedł na tereny zamieszkałe, to zapewne dlatego, że gonił swą ofiarę, która akurat tam uciekła – mówi Agnieszka Veljković, rzecznik prasowa WWF Polska.

Przed wilkami można się ochronić. Jeśli mamy zwierzęta gospodarskie, to na noc powinny być one zamykane. Psy, które są naturalnym wrogiem wilka, powinny być w specjalnych kojcach, a nie uwiązane na łańcuchu do budy. Wtedy nie będą mogły się bronić ani uciekać.