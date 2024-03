Wiosenny paszport do odwiedzenia lubuskich wydarzeń. Jarmarki wielkanocne, Wielka Ucieczka, Festiwal Kameralny, "Pałac" w Teatrze, koncerty

ŻAGAŃ

SZPROTAWA

REGION

Jarmark Wielkanocny na zielonogórskim deptaku wokół ratusza miejskiego potrwa od soboty 23 marca do czwartku 28 marca 2024 r. w godz. 12-18. Jak zapowiadają organizatorzy „nie zabraknie ozdób, pyszności oraz upominków niezbędnych podczas zbliżającej się Wielkanocy. Wspólnie z Grupą Twórców Nieprofesjonalnych „Babie Lato” zostanie przygotowana ogromna palma wielkanocna, która przez całe święta będzie stała przy głównym wejściu do ratusza. Nie zabraknie również „Kraszankowej Warsztatowni” dla najmłodszych oraz dorosłych, w weekend 23-24 marca. Zajęcia odbywać się będą w godz. 12-16. Podobnie jak w ubiegłym roku, jedną z atrakcji będzie karuzela łańcuchowa i kolejka. Przejażdżka za darmo.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Pisanki w spichlerzu

Mocny wielkanocny akcent zaoferuje również w niedzielę Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim. O godz. 15, w Spichlerzu, zostanie otwarta wystawa pisanek, które nadesłano na 51 Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. Michała Kowalskiego. Prace na niego składają artyści z różnych zakątków Polski, jak i z zagranicy, głównie z Ukrainy, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Pisanki przysyłane na konkurs prezentują różnorodne regiony. Szczególną kategorię stanowią te inspirowane Huculszczyzną. Na wernisaż wstęp wolny.

Warsztaty na wiosnę

Miejskie Centrum Kultury zaprasza na cykl warsztatów i wiosennych działań kulturalnych. W sobotę (23.03) w Klubie Kultury MCK Zodiak, w godz. 11-12.30 odbędzie się „Familijna Etnorytmika”. To podróż do różnych zakątków świata, by wspólnie odkrywać niezwykłe barwy muzyki i tańców, które inspiracje czerpały ze świata przyrody oraz codziennego życia. Uczestnicy poznają także różne instrumenty z całego świata, a na niektórych będą mogli zagrać. W ramach „Strefy Odkrywania Wyobraźni Aktywności”, w niedzielę w godz. 13.30 – 15, w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu (budynek C), odbędzie się spotkanie, podczas którego uczestnicy wykonają gniotki, sprawią że będzie padał kolorowy deszcz oraz zbadają poziom witaminy C w sokach. W środę (27.03) o 17, w „Zodiaku”, dzieci do 8 r.ż. będą mogły wykonać jajka wielkanocne metodą decoupage, zaś w czwartek (28.03) – uszyją wielkanocne zajączki. Na niektóre z zajęć, obowiązują wcześniejsze zapisy i opłaty za uczestnictwo.