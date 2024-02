Milord, Pola Elizejskie, Gigi Amoroso i kilka bisów. Za nami udana francuska odsłona "Srebrnych koncertów" w Filharmonii Zielonogórskiej

Astor Piazzolla był jedynym dzieckiem Vincentego Piazzolli i Asunty Mainetti, urodzonych tak jak ich syn w Mar del Plata, dzieci emigrantów włoskich. Rodzina jego ojca pochodziła z miejscowości Trani (Apulia) we Włoszech, a rodzina matki z miejscowości Lucca (Toskania). W 1925 r. rodzina przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie mieszkali do 1936 r. Astor Piazzolla stworzył utwór „Oblivion” w 1982 r. do włoskiego filmu „Enrico IV” („Henryk IV”) z 1984 r. w reżyserii Marco Bellocchio.