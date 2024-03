Wojewódzki konkurs gastronomiczny. Dania z ryb z lubuskich jezior. Kto wygrał te kulinarne zmagania?

Pyszne dania z ryb z lubuskich jezior

Szefowie kuchni też uczą się od zdolnej młodzieży

- Bardzo mnie cieszą takie konkursy, bo my jako szefowie kuchni, także wyciągamy dla siebie pewne wnioski z tego, co tu widzimy i smakujemy. Szukamy innowacyjności, tych nowych smaczków, by móc je wykorzystywać w swoich restauracjach – mówi Łukasz Konik.– Uczymy się od uczestników kulinarnych zmagań, podglądamy ich i jesteśmy mile zaskoczeni tym, co serwują. Nawet jak na początku wydaje się nam, że takie czy inne połączenie smaków nie da dobrego rezultatu, to okazuje się, że jak spróbowaliśmy, to stwierdziliśmy wszyscy, iż to jest dobry trop. Poza tym plusem takich konkursów jest to, że my, szefowie kuchni, mamy okazję się spotkać, powymieniać doświadczeniami, i to jest bardzo duży plus takich konkursów.