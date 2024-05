WOSiR Drzonków otworzył letni basen! Od dziś popływamy na olimpijskiej pięćdziesiątce. Co z basenem rekreacyjnym?

WOSiR Drzonków — basen już otwarty!

WOSiR Drzonków. Godziny otwarcia i nowy cennik pływalni odkrytych

Do 21 czerwca basen będzie czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:45. W soboty od 7:00 do 20:20, a w niedziele nieco krócej, bo od 10:00 do 20:00. Godziny mogą ulec zmianie wraz z pełnym otwarciem kompleksu pływackiego.