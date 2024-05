Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. Do wydarzenia jeszcze kilka dnia już padły rekordy. Trzy dni, 40 winnic, 25 piwnic i setki turystów

Już za kilka dni ponownie zejdziemy do podziemi miasta, aby lepiej poznać historię miasta i spróbować regionalnych trunków. - To jest dziś ważne dla Zielonej Góry. Turyści, winiarstwo i tradycja — mówił prezydent miasta, Marcin Pabierowski.

Zielona Góra to nie tylko Winobranie

Przed nami kolejna okazja, aby zejść pod ziemię i lepiej poznać lubuskie winnice. Tym razem od 30 maja do 1 czerwca oprócz degustacji wybierzemy się na wycieczki Winobusami z przewodnikiem, koncerty,…

Prezydent Marcin Pabierowski wsparł działania lubuskich winiarzy i stowarzyszeń, które od lat działają na rzecz promowania lokalnych dóbr i wartości regionu także z perspektywy inżyniera związanego zawodowo z branżą budowlaną. - To mnie jako budowlańca ogromnie przekonuje. To, że odkrywamy zabytki, pokazujemy ich funkcjonalność i to, jak przez lata się zmieniały — mówił.