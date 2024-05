Wraca Zielonogórski Rower Miejski, choć w innej formule. Zmienił się operator

Przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata do miejskich rowerów. Sezon zaczynał się zawsze 1 marca. Tymczasem kończy się maj, a rowerów na stacjach jak nie było, tak nie ma, ale wrócą. I to już 29 maja, choć w innej niż dotąd znanej mieszkańcom formule.

- Mam koło domu stację wypożyczania miejskich rowerów. W poprzednich latach często korzystałam z tych pojazdów, dojeżdżając do pracy. W tym roku jakoś tak mi dziwnie, że stacja jest ciągle pusta – mówi Ewelina Jakubik-Smolarz z Zielonej Góry.

Zielonogórski Rower Miejski funkcjonuje od 6 lat

Nie tylko pani Ewelina zdążyła się już przyzwyczaić do Zielonogórskiego Roweru Miejskiego, który funkcjonuje w mieście od 2018 roku. Według danych dotychczasowego operatora Nextbike Polska - w Zielonej Górze w ostatnich latach co roku wypożyczaliśmy rowery ponad 80 tysięcy razy, a to oznacza, że każdy pojazd został wynajęty ponad 200 razy. W mieście było 40 stacji rowerów miejskich, które obsługują 400 jednośladów, w tym rowery typu tandem i cargo. Jak będzie teraz?

Jak informuje urząd miasta, nowym operatorem systemu zostało konsorcjum firm Orange Polska i Roovee. Rowery będziemy mogli znów wypożyczać od 29 maja.

40 stacji - 350 rowerów

Roovee to polski system bezobsługowych stacji wypożyczalni rowerów tzw. czwartej generacji. Pojazdy pozwalają na wygodne i ekologiczne poruszanie się po mieście. Zielonogórzanie skorzystają z 350 rowerów, rozlokowanych w 40 strefach parkowania. Strefy będą wyposażone w specjalne stojaki pozwalające zachować porządek w strefie wypożyczeń. W przypadku braku miejsca w stojaku, klient może bez problemu zwrócić rower, stawiając go obok stojaka, używając podpórki. Zakończenie przejazdu następuje po ręcznym zamknięciu Roovee Lock (jest na tylnym kole). Zakończenie wypożyczenia nie będzie wymagało odstawienia roweru do stacji rowerowej-podróż będzie można zakończyć w dowolnym miejscu obszaru funkcjonowania Zielonogórskiego Roweru Miejskiego, jednak będzie się to wiązało z naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

Jak informuje urząd miasta - przed skorzystaniem z systemu trzeba będzie najpierw założyć konto w aplikacji ROOVEE.

Zarejestrujemy się przy pomocy aplikacji lub strony internetowej: https://my.roovee.eu/ Opłatę wstępną – 10 zł, będzie można wykorzystać na przejazdy rowerami.

Rowery wypożyczymy na trzy sposoby

Rowery ROOVEE można wypożyczyć na trzy sposoby: poprzez aplikację mobilną, SMS lub kontaktując się z całodobowym Biurem Obsługi Klienta. Przejazd do 20 minut będzie bezpłatny, od 21 do 60 minut ma kosztować 2 zł, za każdą następną godzinę zapłacimy 4 zł. Opłata będzie naliczana za rozpoczęty czas wypożyczenia. Jeśli użytkownik nie posiada smartfon oraz dostępu do internetu to zarejestrować się w systemie będzie mógł w Visit Zielona Góra – Informacja Turystyczna, ul. Stary Rynek 1, a wypożyczeń dokonywać przez SMS lub kontakt z BOK.

- Myślę, że przeciętnego mieszkańca nie interesuje, jaki jest operator. Chodzi tylko o to, by można było wypożyczyć rower i by był on sprawny. Bo w poprzednich latach mieszkańcy je psuli i nieraz firma nie zdążyła ich na czas naprawić – przyznaje Kamila Gruzińska. - Mam nadzieję, że nowy operator nie będzie gorszy od starego, czego jemu i sobie życzę.

Przeczytaj także:

Wideo Policja radzi jak zaplanować podróż