Wschowianie chcą pamiętać o dawnych mieszkańcach miasta i okolicy. Wschowski Słownik Biograficzny będzie miał kilka tomów

Muzeum Ziemi Wschowskiej. Powstanie Wschowski Słownik Biograficzny

Blisko 250 propozycji biogramów zgłoszonych przez ponad 20 osób wpłynęło do Muzeum Ziemi Wschowskiej, które przy wsparciu członków rady muzeum realizuje przedsięwzięcie. Jeszcze w zeszłym roku instytucja poprosiła wschowian o zgłaszanie znanych i zasłużonych mieszkańców Wschowy i ziemi wschowskiej. To m.in. księża, pastorzy, lekarzy, nauczycieli, ludzi kultury, nauki i sztuki. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszał mieszkańców również PFRON w Zielonej Górze, zachęcając na podawanie nazwisk osób zaangażowanych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni dziejów.

W publikacji chodzi o pokazanie not biograficznych osób, które w sposób szczególny zapisały się w historii miasta i regionu. Już na początku muzealnicy zaznaczyli, że chcą przygotować publikację, która stanie się źródłem wiedzy o najznamienitszych mieszkańcach, a jednocześnie będzie wartościowym przewodnikiem po społeczności Wschowy.