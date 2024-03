Wzruszone gwiazdy i wzruszona publiczność! Koncert z okazji Dnia Kobiet w Szprotawie!

- Szprotawski Dom Kultury wywołuje we mnie wiele pięknych wspomnień - powiedziała nam wzruszona Halina Benedyk tuż przed koncertem. - Nie byłam tu od bardzo dawna, ale rozpoznaję każdy kąt, nawet zapach za kulisami.

Halina Benedyk pochodzi z Bobrzan w gminie Małomice. Urodziła się 11 marca 1965 w Szprotawie. W Szprotawie skończyła szkołę podstawową oraz liceum. Chodziła też do szkoły muzycznej.

Zadebiutowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w 1983 roku, gdzie wyśpiewała Brązowy Samowar. Na Festiwalu w Sopocie w 1984 roku wraz z Markiem Antonellim zaśpiewała ich wielki przebój "Frontiera", który zajął trzecie miejsce w konkursie. W 1987 roku wystąpiła na Festiwalu w Opolu z piosenką "Mamy po 20 lat", dzięki której otrzymała Nagrodę Publiczności oraz tytuł Miss Obiektywu od dziennikarzy. Utwór jest popularny do dzisiaj i nie zabrakło go na koncercie w Szprotawie. Artystka prowadzi między innymi działalność artystyczną dla dzieci. Zorganizowała warsztaty w szkole w Wiechlicach.

Jej mężem jest znakomity muzyk i kompozytor Aleksander Maliszewski.