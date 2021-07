Żadne śmichy-chichy. Pani Lena sama uratowała ten pałac

- Jakiś czas temu niespodziewanie przyjechał do mnie potomek rodziny von Debitsch - na to wspomnienie Lenie Brudzińskiej jeszcze dziś drży głos. - Urodził się tutaj. Gdy zobaczył, jak wygląda jego rodzinny dom, zasłabł. A ja pomyślałam, jak to dobrze, że nie przyjechał kilka lat wcześniej...

Dług do spłacenia

To był powrót po kilkunastu latach. Byłem przekonany, że w pałacu w Chichach niewiele się zmieniło. W końcu cóż mogła zrobić tutaj była śpiewaczka operowa, dysponując swoimi skromnymi emeryckimi zasobami? Założyłem, że mieszkając w podwarszawskich Łomiankach, okazałą rezydencję potraktuje nadal jako oryginalne letnisko. Jakież zaskoczenie, gdy już w progu wypieszczonej budowli wpadłem wprost w ramiona pani na zamku…