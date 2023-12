Zaginęła Wiktoria Kozłowska. Poszukuje jej zielonogórska policja

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze poszukują zaginionej, 24-letniej Wiktorii Kozłowskiej. Kobieta od 6 lat przebywa w Wielkiej Brytanii.

- W okresie maj/czerwiec 2023 roku przebywała u rodziny w Zielonej Górze, skąd w dniu 15 czerwca 2023 roku wyjechała do Wielkiej Brytanii do miejscowości Banbury (bdb). W wiadomościach do rodziny deklarowała przyjazd do Polski we wrześniu, jednakże od sierpnia 2023 roku nie nawiązała kontaktu z rodziną, czy znajomymi - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka KMP w Zielonej Górze.