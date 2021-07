Zamiast chleba jest ziarno. Przy stawach na Waszczyka w Zielonej Górze stanęły automaty z karmą dla kaczek. I niektórym już się spodobały

Stawy przy Waszczyka w Zielonej Górze przechodzą prawdziwą metamorfozę. Wiosną tego roku pisaliśmy o tym, że można tu łowić karpie i liny. Jest jednak jedna ważna zasada - złowioną rybę należy wpuścić z powrotem do akwenu.

- Mieszkańcy łowili tam ryby "na czarno" i zabierali je ze sobą, więc postanowiliśmy to unormować - przekazał nam Paweł Wysocki, radny i pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze.

Administratorem terenu jest właśnie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Ale to leśnik miejski - Arkadiusz Orzeszko, wpada na kolejne pomysły, jak uatrakcyjnić mieszkańcom to miejsce. Stąd też stawy przy ul. Waszczyka (między ul. Kożuchowską i Botaniczną) bardzo się zmieniły. Mieszkańcy dwa lata temu zgłosili do budżetu obywatelskiego zadanie, by akweny zostały oczyszczone, a miejsce wokół nich uprzątnięte i zagospodarowane. Teraz przyszedł czas na kolejne zmiany.