Miasto planuje kolejną inwestycję. Zielona Farma ma być miejscem dla dzieci i seniorów. W planach także krowy — terapeutki. Gdzie powstanie?

To przedsięwzięcie, jak się dowiadujemy, ma za zadanie nie tylko zaszczepić w społeczności miejskiej więź z naturą, ale także przekazać dzieciom wiedzę o życiu na wsi i rolnictwie. Pomysł Zielonej Farmy został zaprezentowany przez Prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego oraz pomysłodawców inwestycji, radnego Pawła Wysockiego oraz Aleksandrę Majsnerowską z Fundacji Akademia Zdrowej Rodziny.

Zielona Farma

- Chodzi o to, żeby dzieci mogły zobaczyć, jak kura znosi jajka, jak się doi krowę, czy jak się uprawia ziemniaki — mówi radny Paweł Wysocki. - Wiosną byłyby tam warsztaty dla przedszkoli z sadzenia warzyw, a później ze zbierania plonów — dodaje.

Dla dzieci i dla seniorów

-Planujemy miejsce na ognisko i kuchnię polową z wędzarnią i piecem chlebowym. Chcemy uczyć ludzi wędzić, bo takiego miejsca brakuje w Zielonej Górze. Teraz coraz częściej wracamy do tradycji, pamiętamy dobrze, jak mamy, czy babcie robiły przetwory na zimę. Chcielibyśmy opowiadać o tym dzieciom, a może uda się zaangażować w to właśnie seniorów — opowiada radny.

Krowa terapeutka

Centralnym elementem Zielonej Farmy mają być zagrody ze zwierzętami. Planowane jest wprowadzenie innowacyjnej metody terapii z udziałem krów, które będą dostosowane do zajęć terapeutycznych. Ma to być pierwsze takie miejsce w Polsce. Na farmie mają pojawić się również miejsca dla innych zwierząt gospodarskich, takich jak kury czy świnie, gdzie dzieci będą mogły na własne oczy przekonać się o procesie hodowli i życia na farmie.

- Krowa terapeutka, to pomysł, na który wpadliśmy podczas tworzenia projektu. Ludzie jeżdżą do Holandii czy Niemiec i płacą duże pieniądze, żeby móc się przytulić do krowy, bo badania wskazują, że ma ona działanie terapeutyczne i działa uspokajająco — mówi radny Paweł Wysocki.