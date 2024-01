Zastal przed kolejnym meczem „o wszystko”. Do Zielonej Góry przyjeżdża silny Toruń

– To bardzo pozytywna postać. Podoba mi się komunikacja z nim, do tego duże zaangażowanie. Dużo widzi na boisku i myślę, że wniósł do drużyny nową energię – dodał jeden z koszykarzy Zastalu Marcin Woroniecki. A sam Jeriah Horne? – Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, polubiłem miasto i wszystkich wokół za to, jak mnie przyjęli. Znam zawodników jeszcze z gry w MKS-ie, ale dopiero nawiązujemy relacje. Czuję, że ten zespół ma duży potencjał i ciężko pracuje na treningach – stwierdził Amerykanin.