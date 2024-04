Zielona Góra. Nastąpiły zmiany adresów i granic niektórych lokali wyborczych w nadchodzących wyborach samorządowych. Sprawdź OPRAC.: Joanna Niedziela

Pierwsza tura wyborów samorządowych już niebawem – 7 kwietnia. Fot. Mariusz Kapała/ Gazeta Lubuska Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pierwsza tura wyborów samorządowych już niebawem – 7 kwietnia. Przed pójściem do lokalu wyborczego dobrze być przygotowanym. Choć dla wielu mieszkańców to nie pierwszy raz, kiedy będą wybierać m.in. włodarza miasta, to w niektórych, z zielonogórskich okręgów nastąpiły zmiany adresów czy granic. Sprawdź!