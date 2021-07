Zielona Góra. Platforma została rozbita. Traci dwóch miejskich radnych

Do tematu odniósł się z kolei Jacek Budziński, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

- To, co się wydarzyło na sesji, można odbierać jako zemsta Janusza Kubickiego za nieudany przewrót marszałkowski, ale już wcześniej widać było, że w kluczowych głosowaniach prezydent może liczyć na pomoc tych dwóch radnych – podkreśla Budziński. - Nie wiem, w którym kierunku pójdzie teraz ta dwójka radnych, natomiast dla klubu Platformy Obywatelskiej jest to ogromna porażka. Na pewno to odejście z klubu PO wzmacnia Janusza Kubickiego. Prezydent ma teraz 14 głosów w radzie, może sobie przegłosować, co tylko będzie chciał. My też byliśmy namawiani do głosowania za udzieleniem wotum zaufania, ale o wstrzymaniu się od głosu zdecydowały argumenty.

Czy radni pozostaną niezależnymi, czy też wejdą w skład jakiegoś klubu okaże się dopiero na sierpniowej sesji zielonogórskiej rady miasta.