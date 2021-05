Zielona Góra. Wielkie sprzątanie na działkach! ZGK podstawi darmowe kontenery!

- Jesteśmy wdzięczni panu prezydentowi za ten gest, na pewno dzięki temu będzie łatwiej zachować porządek . Niestety, ale zdarza się, że niektóre osoby wyrzucają śmieci przy ogrodach czy nawet do lasu. Chcielibyśmy tego uniknąć i kontenery w tym pomogą - twierdzi Marian Nowaczyk, prezes ROD Falubaz przy ul. Zbożowej. Czy on sam obserwuje wzmożony ruch na działkach? Czy mieszkańcy wzięli się za sprzątanie?

- Oczywiście! Ale tak jest co roku. Wszyscy działkowcy, co jakiś czas potrzebują pozbyć się śmieci wielkogabarytowych. A to kanapa się zepsuła, a to telewizor przepalił. Teraz jest właśnie okres na porządki. Ludzie wracają też na działki, bo zrobiło się już cieplej, chcą spędzić czas na świeżym powietrzu. Pamiętajmy, że zagrożenie związane z koronawirusem wydaje się też jakby mniejsze. W czasie pandemii było wyraźnie widać, że na działkach ludzi jest znacznie mniej niż zwykle - twierdzi Nowaczyk.