Zielona Góra. Znika stara oczyszczalnia ścieków. Będzie się działo… Co powstanie na jej miejscu?

Przy ulicy Foluszowej znajdują się mury, dziwne betonowe konstrukcje, do niedawna także duży dziwny, okrągły obiekt jakby z lufą. To teren dawnej, poniemieckiej oczyszczalni ścieków.

Na swoje czasy oczyszczalnia ścieków była nowoczesna

- Pamiętam, jak ona jeszcze działała - opowiada Stefan Jarzynowicz. - Szkoda, że znika, bo to ciekawy obiekt, nie tylko dla tych, którzy interesują się różnymi nowinkami technicznymi. A jak na czasy, kiedy oczyszczalnia powstała, to była bardzo nowoczesna. Taką opinię słyszałem od fachowców.

Jak możemy przeczytać na stronie Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji - wspomniana mechaniczna oczyszczalnia ścieków przy ulicy Foluszowej (o przepustowości 19.500 metrów sześciennych na dobę) została wybudowana w 1934 roku. I jak na tamte czasy, stanowiła nowoczesne rozwiązanie. Została ona zbudowana na Złotej Łączy, do której wpływały ścieki z miasta. Działała do czasu II wojny światowej. Po jej zakończeniu była ponownie uruchomiona. Ale na krótko, bo Polacy nie zawsze potrafili odpowiednio ją użytkować, stąd dochodziło do awarii. Oczyszczalnia ponownie ruszyła pod koniec lat 50. ubiegłego wieku i działała do lat 70. Miasto się jednak szybko rozwijało i nie przystawała ona już do realiów i rosnącej liczby ludności. A pamiętajmy, że przed wojną Zielona Góra była 25-tysięcznym miastem (wtedy Gubin, a właściwie Guben, liczył 45 tysięcy ludzi). Nic więc dziwnego, że z czasem wybudowano nową oczyszczalnię ścieków w Łężycy.