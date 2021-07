Zielonogórscy działkowcy prosili o zmiany. Będą remonty i modernizacje na Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Sprawdź, co się zmieni Natalia Dyjas-Szatkowska

Rodzinne Ogrody Działkowe w Zielonej Górze to dla wielu odskocznia od codzienności, sposób na relaks i na własne owoce czy warzywa. W ostatnim czasie działkowcy apelowali, by remonty na ROD włączyć na stałe do budżetu obywatelskiego. Na pewno ucieszą ich więc informacje, że niebawem może dojść na działkach do różnych remontów i zmian. Dzięki dotacjom z budżetu miasta.