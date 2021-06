Zielonogórski chór Polirytmia zaśpiewał dla chorującej na rdzeniowy zanik mięśni Ani z Zielonej Góry. Tak było na koncercie w Zaborze Mariusz Kapała Natalia Dyjas-Szatkowska

Zielonogórski chór "Polirytmia" wrócił po przerwie do koncertowania. I to od razu, by nieść pomoc innym. W sobotę, 19 czerwca, w kościele w Zaborze odbył się kameralny koncert dla małej dzielnej Ani z Zielonej Góry, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Wciąż trwa zbiórka na terapię genową dla dziewczynki.