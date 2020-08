Zielonogórskie szkoły górą. Dały radę i ze zdalnym nauczaniem i egzaminem. Jak będzie teraz?

Szkoły przygotowują się do nowego roku, by choć w reżimie sanitarnym uczyć młodzież w tradycyjny sposób. Od marca bowiem do rozpoczęcia wakacji lekcje były prowadzone zdalnie. I z różnym efektem. Tym bardziej nie tylko dyrektorzy przyglądają się uzyskanym wynikom na egzaminie ósmoklasisty.