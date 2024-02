Zmiana organizacja ruchu przy ulicy Moniuszki. Kolejne utrudnienia w związku z remontem

Trwa remont ulicy Moniuszki w Żarach. Właśnie rozpoczyna się kolejny etap prac i, co za tym idzie, szykują się zmiany w organizacji ruchu. Planowo miały obowiązywać już od poniedziałku 26 lutego, ale z uwagi na kierowców, którzy dojeżdżają do targu we wtorek, wprowadzenie zmian przesunięto. Warto uzbroić się w cierpliwość, bo w kolejnym dni targowym, czyli najbliższy piątek, nie dojedziemy do targowiska od strony Moniuszki.

Uciążliwe dla mieszkańców

Ulica Moniuszki ma być zamknięta do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską, wjazd nie będzie możliwy także od Placu Inwalidów. To oznacza sporo utrudnień, brak miejsc do parkowania, korki. Szczególnie w dni targowe będzie to uciążliwe dla mieszkańców. Przypomnijmy, że Moniuszki będzie remontowana aż do ulicy Żabikowskiej, prace zakończą się przed rondem przy placu Konstytucji 3 Maja.