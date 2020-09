Żużel. Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów. Składy drużyn, transmisja TV

Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów. Awizowane składy drużyn

Żużlowcy Stali Gorzów po siedmiu ekstraligowych zwycięstwach z rzędu, rundę zasadniczą zakończą we Wrocławiu. Pojedynek Stali ze Spartą będzie meczem przedostatniej kolejki spotkań, ale gorzowianie wcześniej rozegrali spotkanie 14. serii z GKM-em Grudziądz. Stal ma duże szanse na awans do play off, musi jednak we Wrocławiu zdobyć jakieś meczowe punkty. Sparta będzie faworytem, ale gorzowianie staną przed dużą szansą na wywalczenie przynajmniej punktu bonusowego, ponieważ w pierwszym meczu obu drużyn Stal wygrała na własnym torze bardzo wysoko (55:35).