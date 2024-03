Żużlowcy Falubazu Zielona Góra już śmigają po własnym torze | ZDJĘCIA, FILM

Pierwszy wyjazd na tor w Zielonej Górze nie oznacza, że zawodnicy Falubazu dopiero rozpoczęli tegoroczne jazdy na motocyklach. Trenowali już bowiem m.in. w Rzeszowie i Rawiczu. W tym czasie zielonogórska nawierzchnia przygotowywana była do użytku. Trzeba było m.in. sprzątnąć plac budowy związany z przebudową parku maszyn i budową nowego sektora dla kibiców gości.

Żużlowcy Falubazu staną do rywalizacji o tytuł mistrza Polski w jeździe parami

We wtorek 19 marca żużlowcy Falubazu już bez przeszkód mogli korzystać z własnego toru. A jeśli pogoda pozwoli, to w sobotę 23 marca rozegrają w Zielonej Górze pierwszy mecz sparingowy. Ich rywalem będzie Apator Toruń. Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00, dla kibiców udostępnione zostaną sektory A1, A2, start VIP oraz trybuna K. Otwarcie bram stadionu o godz. 14.30, bilety w cenie 20 zł dostępne są w przedsprzedaży w serwisie biletynafalubaz.pl oraz w sklepie kibica na stadionie przy ul. Wrocławskiej. Dzień przed sparingiem odbędzie się oficjalna prezentacja Falubazu w zielonogórskiej hali CRS. Wejściówki na to wydarzenie nie są już dostępne.