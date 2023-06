105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach rusza z nowym programem. Pacjent po zawale będzie mógł liczyć przez rok na specjalną opiekę

105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach od lipca przystępuje do programu KOS - zawał. Pacjenci, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego, przez kolejnych dwanaście miesięcy będą objęci specjalną opieką.

105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach, jako druga placówka medyczna w województwie, przystąpił do programu KOS - zawał. To specjalny program, którym objęci są pacjenci po zawale mięśnia sercowego. Oznacza to, że przez dwanaście miesięcy po opuszczeniu szpitala, mogą liczyć na specjalistyczną opiekę, bez planowania na własną rękę wizyty u lekarzy.

Ułatwienie dla pacjentów

- Program na za zadanie ułatwić dostęp do opieki, do teraz pacjent po przebytym zawale, wychodząc ze szpitala dostawał skierowanie, sam musiał umawiać wizytę, pilnować terminu. Dzięki programowi KOS - to się zmieni - wyjaśnia Marta Gadomska, kardiolog na Oddziale Kardiologicznym 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach. - Zwłaszcza dla starszych osób, pilnowanie terminów, planowanie pobytu w oddziale rehabilitacji, teraz będzie to dla nich duże ułatwienie.

Zawały nawet wśród trzydziestolatków

Na Oddział w Żarach w ciągu miesiąca trafia ok. dwudziestu pacjentów z zawałami. - Najmłodszy pacjent, jakiego pamiętam miał ok. 30 lat - mówi kardiolog. - Liczy się każda minuta, im szybciej udzielimy pomocy, tym większa szansa, że pacjent wróci do zdrowia. Program ma za zadanie przyspieszyć powrót pacjenta do jego poprzedniego życia, tu nie chodzi tylko o pacjentów starszych, ale także tych, którzy są wciąż czynni zawodowo i chcieliby dalej normalnie funkcjonować.

A przy odpowiedniej opiece, lekach i pilnowaniu wytycznych lekarzy, jest duża nadzieja, że pacjent po przebytym zawale odzyska zdrowie.

Dobry przykład

- To bardzo dobra wiadomość, że kadra 105. Kresowego Wojskowego Szpitala z Przychodnią w Żarach zdecydowała o złożeniu wniosku na realizację KOS-Zawał. Dobra wiadomość dla nas jako płatnika świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim dla pacjentów - podkreśla Ewa Skrbeńska- p.o. dyrektor LOW NFZ. - Do tej pory w naszym województwie program KOS Zawał realizował tylko jeden podmiot- szpital w Nowej Soli. Oznaczało to, że z tego programu mogli skorzystać tylko pacjenci, którzy leczeni byli po zawale mięśnia sercowego w nowosolskim szpitalu. Bo takie są założenia programu. Teraz pacjenci żarskiego szpitala będą mogli zostać włączeni w tę koordynację. Liczymy, że reszta podmiotów pójdzie tym śladem i włączy się do programu i ta dostępność będzie możliwa dla każdego pacjenta leczonego po zawale mięśnia sercowego w naszym województwie. Jesteśmy w kontakcie ze świadczeniodawcami i wiemy, że rozpatrują taką możliwość. Tutaj nie ma trybu konkursowego. Świadczeniodawca składa wniosek.