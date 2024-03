19 marca będą kolejne Gorzowskie Targi Edukacyjne. Impreza znów przyciągnie wiele młodzieży

- Targi edukacyjne to nie tylko możliwość dokonania świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej przez uczniów szkół podstawowych, ale także platforma do budowania relacji między szkołami a biznesem. Współpraca ta może przynieść korzyści obu stronom, umożliwiając lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy – mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji w gorzowskim magistracie.