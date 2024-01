20 pilotów do autobusów MZK dla niewidomych. Mają zapewnić większą samodzielność, aby osoby z dysfunkcją wzroku nie zamykały się w domu

-Gdy podjeżdża autobus, włączam ten pilot i autobus odczytuje, jaki to jest numer linii i w jakim kierunku jedzie — mówi Dariusz Wojciechowski, prezes Polskiego Związku Niewidomych w Zielonej Górze

Miasto przekazało 20 pilotów do autobusów MZK. W pojazdach zamontowane są specjalne procesory oraz zestawy głośników. Kiedy autobus zbliża się do przystanku, osoba niewidoma może nakierować pilota w jego stronę i przycisnąć guzik. System głosowy w odpowiedzi na sygnał powoli i odpowiednią głośnością poda numer linii oraz kierunek jazdy.

Duży krok w stronę samodzielności

Poruszanie się w mieście nie jest łatwe dla osób niewidzących i niedowidzących. Nierówne chodniki i brak sygnałów głosowych na przejściach dla pieszych powodują codzienne utrudnienia. Choć łatwiej i bezpieczniej jest im poruszać się w towarzystwie drugiej osoby, to większość osób z niepełnosprawnościami nie chce albo wstydzi się prosić o pomoc w miejscach publicznych.

-Teoretycznie osoba niewidoma może się zapytać osoby widzącej, ale trzeba brać pod uwagę, że są różne bariery psychologiczne. Osoby niewidome się krępują prosić o pomoc, to bywa upokarzające, że musimy być zdani na kogoś innego — tłumaczy Dariusz Wojciechowski — To zapewnia nam samodzielność. Wiele osób z różnymi niepełnosprawnościami, ze względu na brak dostępności, zamyka się w domu. Każde działanie ulepszające infrastrukturę komunikacyjną pozwala aktywizować te osoby społecznie i zawodowo i uniezależniać.

MZK chce dalej się zmieniać

Piloty do autobusów nie są rozwiązaniem innowacyjnym, wiele polskich miast już z nich korzysta. To ważny krok w stronę samodzielności osób niewidomych, który ułatwi im codzienne przemieszczanie, zachęci do wychodzenia z domu i aktywności zawodowej. Zielona Góra idzie w dobrą stronę, ale jak mówi prezes Polskiego Związku Niewidomych, są rzeczy, które miasto mogłoby zmienić.