31 kandydatów stara się o angaż w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. Postępowanie kwalifikacyjne odbyło się w Krośnie Odrzańskim

We wtorek (19 grudnia) w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim przeprowadzono drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystąpili kandydaci do służby w Straży Granicznej.

Kandydaci musieli zmierzyć się z testem z wiedzy ogólnej, z języka obcego oraz z testem sprawności fizycznej. Do tego etapu dotarło 31 kandydatów (13 kobiet i 18 mężczyzn). Po egzaminach, na zakończenie odbyła się rozmowa kwalifikacyjna.