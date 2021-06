34-latek podejrzany o zabójstwo na działkach w Nowej Soli. Uderzał nożem i siekierą 21-letniego mężczyznę Aleksandra Pazda

Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 34-letniego mężczyzny. Miał on zabić 21-latka, uderzając go nożem i siekierą.