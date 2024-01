„60 godzin”, wyjazd nad morze... Enea Falubaz Zielona Góra stawia na integrację

Przygotowania żużlowców Enei Falubazu Zielona Góra do ekstraligowego sezonu 2024 idą pełną parą. Ich finisz już za miesiąc. Zielonogórski Klub Żużlowy zadbał o to, by zawodnicy, zanim wsiądą na motocykle, dostali sporo okazji do zintegrowania się. Żużlowcy, rzecz jasna dobrze się znają, ale w takim składzie, jaki powstał w Falubazie, wcześniej jeszcze nie współpracowali.

To sztandarowa impreza Falubazu

Klub poinformował, że w końcówce lutego po raz kolejny zorganizuje akcję „60 godzin z Falubazem”. To już sztandarowa przedsezonowa impreza organizowana po to, by zintegrować zawodników z mieszkańcami miasta. Przez kilka dni żużlowcy Enei Falubazu aktywnie będą spędzać czas w Zielonej Górze, poznając ją od środka. Od 26 do 28 lutego kibiców czeka sporo atrakcji - m.in. bezpośrednie spotkanie z zawodnikami. Powody do radości zyskają także zielonogórscy uczniowie i przedszkolaki, drużyna odwiedzi bowiem jedną z zielonogórskich szkół oraz przedszkole, które zwycięży w konkursie na najlepsze przebranie podczas balu karnawałowego z okazji urodzin Motomyszy.