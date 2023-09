Ach Winobranie! Jak przed laty świętowała Zielona Góra? Tuż przed świętem otwarta została wystawa pocztówek i zdjęć

Na kilka dni przed oficjalnym rozpoczęciem święta Zielonej Góry, w siedzibie Stowarzyszenia Warto jest pomagać otwarta została wystawa fotografii i pocztówek z kolekcji dr. Grzegorza Biszczanika „Winobrania sprzed lat”.

– W naszej galerii, co jakiś czas odbywają się różnego rodzaju nietypowe wystawy. W związku z podwójnym jubileuszem miasta zapraszamy na wystawę pocztówek i fotografii dotyczących Winobrania – zachęca do obejrzenia ekspozycji Grzegorz Hryniewicz, prezes Stowarzyszenia Warto jest pomagać. – Grzegorz Biszczanik wyszukał bardzo ciekawe oryginalne fotografie i pocztówki z Winobrania sprzed lat.

Na wystawie można zobaczyć też ręcznie utkany dawny herb miasta oraz talerze związane tematycznie z Winobraniem.

– Jestem stuprocentowym zielonogórzaninem, tutaj się urodziłem, wychowałem, założyłem rodzinę – mówi o źródłach pasji historyk Grzegorz Biszczanik. – Zaczęło się ponad 20 lat temu, kiedy została zakupiona pierwsza karta pocztowa z widokiem Elżbietanek. Ta kolekcja się powiększała aż doszła do przeogromnych rozmiarów, do paru tysięcy kart pocztowych z Zielonej Góry. Jeśli chodzi o Winobranie to szczególny zbiór kart które przedstawiają to najważniejsze święto miasta, gdzie były różnego rodzaju kolorowe pochody, występy. To zbiór, który pokazuje, jak miasto świętowało.