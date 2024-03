Kąpielisko H2Ochla. Miasto przedstawiło cennik biletów. Miejscowi się cieszą, a "pozostali" mówią, że przyjeżdżać nie będą. Jest za drogo?

H2Ochla cennik

Wiele pytań

Mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości dopytywali o szczegóły działania obiektu. - A to cena za godzinę czy cały dzień? Karta wstępu jest płatna? - pyta pani Aga. Pan Radek zwraca uwagę na niezbyt jasny przekaz. -Panie Prezydencie, proponuję raz na zawsze wyjaśnić, czy dla bezdzietnych Zielonogórzan cena to 5 zł, czy 60, bo słowo „rodzic” sugeruje, że dotyczy tylko „dzietnych” i powstało małe zamieszanie – komentuje.

Jak wyjaśnia prezydent, bilety mają obowiązywać cały dzień, czyli od godziny 10:00 do 21:00, bo tak czynny ma być obiekt. Natomiast seniorem określeni są po prostu wszystkie osoby dorosłe, a nie osoby w wieku co najmniej uprawniającym do karty Zgranych 50+. -PS. Cennik dotyczy TYLKO I WYŁĄCZNIE ZIELONOGÓRZAN. Pozostali 60 zł normalny, 30 zł ulgowy — dodaje Janusz Kubicki.

To nie hejt, tylko smutna prawda

Zielonogórzanie na ceny narzekać nie mogą i jak zaznaczają, są nawet mile zaskoczeni. Tego samego nie można jednak powiedzieć o mieszkańcach pobliskich miejscowości. „Dla rodziny 2+2 180 zł. Przecież to żart i kpina”, „Dyskryminacja” - powtarza się w komentarzach. Trudno jednak, jak zauważa włodarz miasta, tak niskie ceny zaoferować wszystkim, włącznie z turystami. Argumentuje to faktem, że to z pieniędzy zielonogórzan w dużej mierze ten obiekt powstał, dlatego priorytetem jest, aby to oni mieli przystępne ceny.