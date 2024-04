To on został królem w wyborach do rady miasta w Gorzowie. Ile głosów zebrali nowi radni?

Piotr Wilczewski to kandydat, który zdobył najwięcej głosów w wyborach do rady miasta w Gorzowie. Ponad pięć lat temu ten, kto miał największe poparcie w wyborach na radnych… został prezydentem.

1425. Tylu wyborców zagłosowało w niedzielę 7 kwietnia w wyborach do rady miasta Gorzowa na Piotra Wilczewskiego. To najwyższy wynik wśród wszystkich kandydatów! Podobnie jak on, próg tysiąca zebranych głosów zebrało jeszcze pięciu innych kandydatów: Tomasz Rafalski (1370), Sebastian Pieńkowski (1168), Anna Kozak (1145), Roman Sondej (1095) i Jerzy Sobolewski (1075).

Piotr Wilczewski to też kandydat na prezydenta Gorzowa. I, jeśli spojrzeć na wyniki z ostatnich wyborów samorządowych w 2018, to pewnie nie miałby on nic przeciwko, gdyby sytuacja sprzed ponad pięciu lat miała się powtórzyć. Otóż, gdy 21 października 2018 gorzowianie wybierali prezydenta oraz radnych, to najwięcej głosów zebrał Jacek Wójcicki, który wygrał też wybory na prezydenta, a więc tym samym zrezygnował z mandatu radnego. Na Wójcickiego zagłosowały wtedy 2172 osoby.

Teraz obaj panowie zmierzą się w drugiej turze wyborów. W pierwszej urzędujący prezydent zdobył 49,24 proc. poparcia, natomiast jego kontrkandydat 22,18 proc. Który z nich będzie prezydentem, mieszkańcy zdecydują 21 kwietnia.

W nowej radzie miasta najwięcej radnych będzie miała Koalicja Obywatelska – trzynaścioro. Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Wójcickiego wprowadził sześcioro radnych. PiS – pięciu, a Trzecia Droga będzie miała jedną radną.

Kogo poszkodowała metoda D'Hondta?

Dobry wynik KO spowodował, że skorzystała na tym Milena Surowiec-Sikora. Obejmie ona mandat, zdobywając 365 głosów. To o połowę mniej niż Marta Surmacz-Buszkiewicz, która zebrała 738 głosów. O tym, że kandydatka PiS nie dostała mandatu, zdecydowała metoda D’Hondta, która promuje najsilniejsze komitety (a PiS to trzecia siła w Gorzowie). Poszkodowany metodą D’Hondta może czuć się też Jerzy Ostrouch. On bowiem zdobył 528 głosów. I gdyby spoglądać tylko na liczbę oddanych głosów, to był to osiemnasty wynik w mieście. Metoda przeliczania głosów spowodowała jednak, że do rady miasta weszło troje innych kandydatów KO, którzy… mieli wynik gorszy od Ostroucha. To Jakub Derech-Krzycki (501), Ireneusz Maciej Zmora (454) i M. Surowiec-Sikora.

Ile głosów zdobyli nowi radni Gorzowa

Piotr Wilczewski (KO) - 1425

Tomasz Rafalski (PiS) – 1370

Sebastian Pieńkowski (PiS) - 1168

Anna Kozak (KO) – 1145

Roman Sondej (PiS) – 1095

Jerzy Sobolewski (KO) - 1075

Halina Kunicka (KO) – 964

Paulina Szymotowicz (KO) – 964

Grzegorz Ignatowicz (KO) – 852

Marta Krupa (KO) - 848

Jarosław Porwich (PiS) – 832

Robert Surowiec (KO) - 811

Izabela Piotrowicz (KO) – 743

Marta Bejnar-Bejnarowicz (TD) - 739

Krzysztof Kielec (PiS) – 733

Jan Kaczanowski (KWW JW) - 601

Jerzy Synowiec (KO) – 563

Jakub Derech-Krzycki (KO) - 501

Albert Madej (KWW JW) – 491

Ireneusz Maciej Zmora (KO) – 454

Cezary Żołyński (KWW JW) - 442

Maciej Buszkiewicz (KWW JW) - 440

Piotr Paluch (KWW JW) – 391

Milena Surowiec-Sikora (KO) – 365

Maria Szupiluk (KWW JW) – 336

Oni zostali bez mandatu: Marta Surmacz-Buszkiewicz (PiS) – 738 głosów

Jerzy Ostrouch (KO) – 528

Arkadiusz Legan (KWW) – 378

Artur Andruszczak (KO) - 369

Ireneusz Gasza (ZdG) - 356

