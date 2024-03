Areszt dla Roberta P., 26-latka podejrzanego o śmierć niemowlęcia w Świebodzinie. Grozi mu dożywocie

Mężczyźnie grozi dożywocie. Nie przyznaje się do winy

Pęknięcie czaszki przyczyną śmierci dziecka

We wrześniu 2023 roku wydano postanowienie odebrania dzieci

Ponadto rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze poinformowała, że 26 września 2023 roku wydano postanowienie o natychmiastowym odebraniu dzieci. - Faktem jest, że to ze względów bytowych, a nie podejrzenia znęcania się nad dziećmi — dodaje. Co więcej, rodzina była w zainteresowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie. - Nasz wniosek został skierowany do sądu, w wyniku którego zostało wydane postanowienie dotyczące odebrania dzieci - mówi dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, Monika Filińska. Dlaczego tyle to trwało i nie odebrano dzieci wcześniej? Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie, Judmiła Janik wyjaśniła, że pozytywna odpowiedź pojawiła się dopiero w środę, 6 marca, czyli po ponad pięciu miesiącach.