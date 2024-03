Śmierć dziecka w Świebodzinie. Wnioski z sekcji zwłok przerażają. Dziecko miało pękniętą czaszkę

Był ojcem dwójki

Natychmiastowe odebranie dzieci

Wniosek trafił do Sądu

Jak informuje dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej, były podstawy, aby taki wniosek wnieść. - Pracownicy widzieli, że jest potrzeba, aby sąd zbadał warunki i ocenił sytuację, której znajdowały się dzieci — tłumaczy Monika Filińska. Nie zdradza jednak szczegółów dotyczących dysfunkcji w tej rodzinie. Zaznacza, że pracownicy OPS odwiedzali to miejsce, a matce zostało zaproponowane wsparcie w postaci specjalistów w zakresie pracy socjalnej i asystentury rodziny. - Z naszej strony cały czas była gotowość do pracy – dodaje.

Dlaczego nie odebrano dzieci wcześniej?

Drugie dziecko, 2-letnia dziewczynka miała natomiast trafić do pogotowia rodzinnego. - Postanowiliśmy rozdzielić rodzeństwo i wysłaliśmy pismo do mamy, żeby doprowadziła młodsze dziecko do rodziny zastępczej zawodowej, a drugie do pogotowia rodzinnego. Taka też informacja, 6 marca trafiła do Sądu w Świebodzinie — tłumaczy dyrektorka.

Pojawia się więc pytanie, dlaczego w sytuacji, kiedy po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć miejsce dla dzieci, nie zadbano o jak najszybsze zabranie ich z miejsca, w którym nie były pod odpowiednią opieką, tylko zlecono to matce? - To będzie przedmiotem postępowania — zaznacza prok. Ewa Antonowicz.

Mapa: zwłoki dziecka znaleziono w mieszkaniu przy ul. Topolowej